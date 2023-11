Ten Hag sulla rovesciata di Garnacho: “Siamo all’inizio, ma è già il gol dell’anno”

Erik ten Hag non ha dubbi: la rovesciata di Garnacho è il gol dell’anno. Intervenuto ai microfoni della BBC, il tecnico del Manchester United ne ha così parlato: “Una conclusione incredibile, di classe mondiale. Ancora siamo all’inizio, ma è già il gol della stagione. Non è la prima volta che vediao un gesto tecnico così, ma se vorrà eguagliare gente come Rooney e Ronaldo dovrà segnare 20-25 gol ogni campionato. Non è facile, serve del lavoro duro, ma lui ha tutto il potenziale per farcela”.

Foto: Instagram Manchester United