Ten Hag spiega: “Ronaldo si è rifiutato di entrare per la seconda volta”

Ten Hag ha spiegato le motivazioni che hanno portato all’esclusione di Ronaldo, con pesante multa e allenamenti non con la prima squadra per un certo periodo. L’allenatore del Manchester United, parlando in conferenza stampa prima della sfida con il Chelsea, è stato molto chiaro: “Ronaldo si è rifiutato di scendere in campo contro il Tottenham, è la seconda volta che accade. Normale che ci siano delle conseguenze, sono io il responsabile, devo stabilire certi standard e controllarli”.

Foto: Manchester United Instagram