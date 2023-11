ten Hag: “Siamo delusi ma con il Copenaghen abbiamo fatto un buon primo tempo. L’espulsione ha cambiato tutto”

Il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista della sfida con il Luton Town. Ecco le sue parole:

Sulla sfida di Champions di mercoledì:

“Sì, il risultato non è stato assolutamente dalla nostra parte. Siamo molto delusi, è chiaro, ma credo anche che dobbiamo considerare che abbiamo giocato molto bene nella prima parte della partita e siamo andati in vantaggio per 2-0, vincendo la partita e giocando molto bene. Abbiamo segnato due gol molto belli e stavamo controllando e dominando la partita. Il cartellino rosso ha cambiato tutto. Ne abbiamo già parlato. Non dimentichiamolo, ci sono anche i nostri errori, ma quello che voglio prendere è la prima parte della partita. Questo è ciò che dobbiamo fare per la prossima partita contro il Luton”.

Sulle scelte del VAR:

“Sì, ma credo che come dirigenti dobbiamo parlare con il PGMOL per migliorare il calcio e trovare insieme delle soluzioni, non discuterne in pubblico”.

Sulla prima frazione di gara:

“È molto positivo vedere che abbiamo avuto la giusta compostezza, abbiamo costruito le giuste costruzioni e abbiamo preso buone decisioni sulla palla. Nei momenti giusti abbiamo lottato per accelerare il gioco e abbiamo segnato un bel gol. Questo è il modo in cui vogliamo giocare. Spero che si possa fare tesoro di questo e che lo si veda più spesso. Ma contro il Luton non è una squadra che ci renderà le cose facili. Ci presseranno fortemente, difenderanno molto in profondità e saranno molto compatti, quindi dovremo essere molto bravi in fase di possesso per costruire le giuste costruzioni e per portarci in situazioni in cui possiamo accelerare il gioco”.

Su Evans:

“Non sarà tra i convocati per domani, ma per ora non abbiamo una valutazione completa. Quindi dobbiamo aspettare e poi potremo dare una prognosi corretta sulla durata della sua assenza”.

Su Luton Town:

“È una buona squadra. In Premier League non ci sono partite facili, e sicuramente non per il Luton. Si vede che sono cresciuti nel corso della stagione e hanno ottenuto altre buone prestazioni e risultati. La scorsa settimana la loro prestazione è stata molto apprezzata, quindi dobbiamo essere bravi e giocare il nostro miglior calcio per mantenere i tre punti all’Old Trafford”.

Foto: Instagram Manchester United