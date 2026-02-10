Ten Hag: “Schuurs? Le porte del Twente per lui sono aperte”

10/02/2026 | 16:25:02

Schuurs dopo la risoluzione con il Torino cerca nuove esperienze, in una intervista concessa a De Telegraaf, Ten Hag ha aperto le porte del Twente al difensore: “Se avrò modo di aiutarlo, lo farò. Al Twente la porta sarà sempre aperta per lui, ma dobbiamo prima vedere in che condizioni tornerà. Per me potrebbe essere una risorsa importante per un club come il nostro, ma al momento spero solo che possa recuperare al meglio per se stesso e per la sua famiglia. Se lo merita. Tutto il resto verrà dopo”.

Foto: sito Bayer Leverkusen