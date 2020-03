Ten Hag: “Poulsen in quarantena? Siamo tranquilli, i calciatori stanno bene”

Erik Ten Hag, allenatore dell’Ajax, ha parlato in merito a Christian Poulsen, collaboratore dello staff tecnico, messo in quarantena in maniera cautelativa: “Sono stato avvertito dal mio staff medico, dovrò sentire loro. Il dottore si è preso la responsabilità di avvisare la squadra. A livello precauzionale, i ragazzi sono rimasti a casa. Non sono infetti e non hanno alcuni sintomi. In questo modo non c’è rischio di eventuale contagio. Sicuramente non è stata una bella notizia, ma dopo che mi hanno spiegato la situazione ci siamo tranquillizzati tutti”.