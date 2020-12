Ten Hag: “Non siamo riusciti a segnare, abbiamo avuto le nostre chance. Mi aspettavo una gara più offensiva dell’Atalanta”

Erik Ten Hag, tecnico dell’Ajax, ha commentato così la sconfitta per mano dell’Atalanta e la conseguente eliminazione:

“Abbiamo sempre cercato di segnare, ma non ci siamo riusciti. Anche contro il Liverpool. In tutto il girone abbiamo avuto possibilità di far gol, come oggi. La prima occasione è arrivata tardi, ma dovevamo segnare. Alla fine questo ci ha fatto portato alla sconfitta. Non ha a che fare soltanto con stasera, sabato ci aspetta lo Zwolle, non possiamo fermarci”.

Come valuta la prestazione di questa sera?

“Abbiamo avuto le occasioni. Cosa succede alla nostra squadra? Questa è la Champions. Ci siamo concentrato sulla sfida di oggi, abbiamo cercato di far fronte alle assenze”.

Dopo Valencia l’Ajax lo scorso anno ha giocato male. Possiamo paragonare la partita di stasera a quel match?

“Dobbiamo pensare alla partita di sabato. Sì, può esserci un paragone. Ora però dobbiamo pensare allo Zwolle”.

Il cartellino rosso ha cambiato tutto?

“Ci aspettavano in difesa, mi aspettavo una gara più offensiva da parte loro. Era molto difficile, i nostri attaccanti sono rimasti molto isolati. Non abbiamo una rosa molto ampia. Nell’anno in cui abbiamo vinto tanto avevamo a disposizione tanti giocatori, quest’anno non è stato così”.

Foto: ad.nl