Ten Hag: “Mi manca Old Trafford. Non accetterò un nuovo lavoro fino a luglio”

Erik Ten Hag è sicuro. Non tornerà a sedersi su nessuna panchina prima del 1° luglio. E’ questo il pensiero dell’allenatore ex Ajax e Manchester United, esonerato dai Red Devils lo scorso autunno. In un’intervista all’agenzia SEG, il tecnico ha infatti commentato il suo momento: “Ho già deciso di non accettare alcun lavoro fino al 1° luglio, quindi fino all’inizio della nuova stagione”. Aggiungendo poi: “Se c’è una cosa che mi manca, è l’Old Trafford”.

Foto: Instagram Manchester United