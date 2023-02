ten Hag: “Lisandro Martinez gioca duro ma non è scorretto. Garnacho può fare grandi cose”

L’allenatore del Manchester United, l’olandese Erik ten Hag, ai microfoni dei canali ufficiali della UEFA ha parlato di Garnacho e Lisandro Martinez: “Garnacho sta crescendo. Il Manchester United ha una grande tradizione in questo senso, ci sono esempi famosi del passato. Sono davvero contento per il settore giovanile e per gli allenatori che lavorano con lui, che sta andando alla grande. Ma è solo al punto di partenza: deve rendersene conto e tenere i piedi per terra, poi potrà avere una grande carriera. Vedo Lisandro Martínez in modo positivo, non negativo. Il suo stile di gioco è duro ma non scorretto. Lo adorano tutti, dai compagni di reparto ai tifosi. Mi piace il suo atteggiamento e spero di collaborare a lungo con lui”.

Foto: Instagram Manchester United