Ten Hag: “L’Atalanta? Squadra incredibile. Dovremo sfruttare bene gli spazi”

L’allenatore dell’Ajax Erik Ten Hag ha parlato della partita di domani contro l’Atalanta in conferenza stampa: “L’Atalanta ha un gioco diretto, uno stile di gioco incredibile. È una squadra incredibile. Rispetto tanto Gasperini, abbiamo uno stile molto simile. Stimo molto tutto il sistema Atalanta. Sono noni in campionato, ma questo dipende dall’assenza di calciatori fisici. Noi siamo ambiziosi, vogliamo arrivare agli ottavi di finale. Dovremo sfruttare meglio gli spazi e avere maggiore fiducia. Dobbiamo prenderci dei rischi, ma a volte può essere un problema se manca la concentrazione, come è successo a Bergamo“. Sulle assenze e sui possibili recuperi queste le parole del tecnico dell’Ajax: “Ho grandi speranze di recuperare Mazraoui e Tagliafico e anche Neres. Anche Traoré si allenerà oggi, ma il dubbio più grande riguarda proprio lui. Domani giocheremo una finale“.

Foto: As