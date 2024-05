Ten Hag: “La nuova proprietà mi ha detto che vuole cambiare tutto e ripartire con me in panchina”

Durante l’intervista concessa a Voetbal International, il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha così parlato del suo periodo a Manchester: “L’anno scorso caminavo sulle acque, quest’anno sono il peggior allenatore della Premier. Lo United non vince il campionato da 11 anni, ma la gente si aspetta soltanto vittorie da noi. Questo club non è pronto. Manca il realismo, ci sono squadre molto più forti. Doveva ricostruire e abbiamo fatto un primo tempo la scorsa stagione, ma lo United è un grande club, forse il più grande al mondo. E nessuno è mai completamente soddisfatto. Non bastano un terzo posto, una Carabao Cup e una FA Cup persa in finale. Gli opinionisti vogliono dimostrare di valere i soldi che vengono pagati e il Manchester United diventa una preda facile quando le cose vanno male. I cosiddetti esperti, che non sanno analizzare i fatti, preferiscono attaccare le persone per fare bella figura. La nuova proprietà mi ha detto che vuole cambiare tutto e ripartire con me in panchina”.

Foto: Instagram Manchester United