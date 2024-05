Ten Hag: “Hojlund? Ha bisogno di tempo. È un giocatore per il presente e per il futuro”

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Newcastle per parlare di molti argomenti, tra cui Rasmus Hojlund: “Quando abbiamo deciso di acquistarlo, abbiamo preso un giocatore per questa stagione e per il futuro. Deve crescere, progredire, ha bisogno di tempo, a volte va su e giù. Prima dell’inverno ha faticato a segnare, ma ha un carattere molto forte, sono più fiducioso. La scorsa stagione abbiamo avuto un bomber da 30 gol, con un attaccante in più… Con le risorse che abbiamo fare di più non era possibile. Eravamo abbastanza fiduciosi visto che siamo arrivati terzi e abbiamo raggiunto due finali. La politica di trasferimento è giusta”.

Sulle voci di mercato su Bruno Fernandes: “È la stessa domanda della settimana scorsa. E io vi darò la stessa risposta. In tutti gli anni in cui è stato qui è stato un giocatore tremendamente importante per il Manchester United e ha creato il maggior numero di occasioni in tutta la Premier League. Tanti assist, tanti gol, è chiaro che per noi è un giocatore molto importante”.

Foto: Twitter Manchester United