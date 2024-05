ten Hag: “Derby in finale da provare a vincere. Futuro? Penso alla gara, poi vedremo”

In vista della finale della FA Cup contro il Manchester City, Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato ancgrvdrk suo futuro.

Queste le sue parole: “È tutta una questione di trofei, ma serve un’opportunità per vincere un trofeo. Negli ultimi 10 anni non sono stati vinti così tanti trofei, ma abbiamo la possibilità di vincerne due in due anni”.

Ci saranno alcune assenze?

“Sì, Maguire non sarà della partita, l’infortunio non è evoluto come previsto. Gli altri, ovvero Mount, Lindelof e Martial saranno invece a disposizione. Domani faremo l’ultimo allenamento e prenderemo le decisioni finale, ma per come la vedo ora stanno bene”.

Che periodo sta attraversando Rashford dopo la mancata convocazione all’Europeo?

“Sta bene, sta vivendo una carriera da calciatore, che è fatta di alti e bassi. Un basso può anche dare carburante e questo è quello che vedo in allenamento, sarà molto motivato, parlerà con i piedi. È molto intelligente, sono sicuro che supererà tutto questo e farà più gol. Ha avuto una grande carriera finora”.

Sarà una sfida diversa dalle altre?

“Voglio vincere ogni partita e basta, mi concentro su questa partita come faccio per ogni partita, so che è una partita importante perché conta un trofeo”.

La vittoria in FA Cup salverebbe la stagione?

“No, ma la finale della FA Cup è un grande evento e noi siamo lì, anche se la stagione non è andata come speravamo, siamo lì, abbiamo un’opportunità e non è mai stato facile, ma dobbiamo farcela e ce la faremo. Dobbiamo crederci come abbiamo fatto la scorsa stagione e come abbiamo fatto spesso contro buoni avversari, giochiamo il nostro miglior calcio e me lo aspetto anche sabato”.

Ha già pensato al mercato?

“Sì, certo, ma il mio obiettivo è pensare solo a questa partita fino a sabato”.

Questa potrebbe essere la sua ultima partita al Manchester United?

“Non ho niente da dire, devo solo concentrarmi sul lavoro che devo fare e cioè prima vincere sabato e poi pensare al progetto per andare avanti con quello”.

Come giudica le sue stagioni al Manchester United?

“Sono venuto qui per vincere trofei. Sabato ci siamo guadagnati questa opportunità come squadra e ora dobbiamo provarci. Abbiamo vinto la Carabao Cub lo scorso anno, dopo ogni stagioni rivedi a che punto sei con il progetto. Ci sono cose da cambiare, ne abbiamo parlato ultimamente, ma anche cose molto buone, giocatori in crescita. Sabato, ripeto, avremo una grande opportunità”.

Sarà necessario un approccio diverso rispetto alle ultime partite contro il Manchester City?

“Penso che fossimo molto competitivi fino alla decisione del VAR all’Old Trafford, una decisione difficile. Nessuno ha capito, non abbiamo visto una cosa del genere nel resto della stagione. All’Etihad, per 70 minuti, siamo stati molto bravi in ​​partita, abbiamo avuto l’opportunità di fare un secondo gol, loro avevano una panchina e sabato avremo una panchina”.

Foto: twitrer United