Ten Hag conferma: “Cristiano Ronaldo resta con noi”

In occasione della conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico del Manchester United, Ten Hag ha parlato anche del futuro di Cristiano Ronaldo: “Certo, sarà con noi, fa parte del progetto. Non vedo l’ora di lavorare con lui. Cosa mi aspetto? I gol”. L’ex tecnico dell’Ajax si è soffermato sulla Premier League: “Non ci penso ora. Dobbiamo cominciare un progetto e ci vuole tempo. Vogliamo vincere tutte le partite, poi vedremo. La Premier è un campionato fantastico; ho già incontrato allenatori e squadre di Premier e so come affrontare il torneo. È il migliore del mondo, non vedo l’ora di mettermi alla prova”.

Foto: AS