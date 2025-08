Ten Hag chiede rinforzi: “Ci servono altri 4-5 giocatori e dobbiamo tenere i migliori”

03/08/2025 | 14:00:11

Erik Ten Hag, tecnico del Bayer Leverkusen e intervistato da Kicker, ha chiesto nuovi rinforzi sul mercato dopo le pesanti cessioni di Wirtz e Xhaka: “Altri quattro o cinque giocatori devono essere aggiunti. La finestra di mercato è aperta ancora per un mese. Tutto può succedere, non escludo nulla. Vogliamo tenere i giocatori che sono qui ora, ma non è scontato. Questi sono i meccanismi del calcio di alto livello: molti giocatori se ne vanno e molti arrivano. Non si può impedirlo. È così che vanno le cose. Ma è meglio non avere quattro o cinque giocatori che se ne vanno in una sola sessione di mercato”.

FOTO: Sito Leverkusen