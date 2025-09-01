Carro (presidente Leverkusen) su ten Hag: “Separazione precoce, ma necessaria”

01/09/2025 | 13:15:18

Il presidente del Bayer Leverkusen Fernando Carro ha commentato, ai canali ufficiali del club, l’esonero di Erik ten Hag: “Una separazione così precoce nella stagione è dolorosa, ma dal nostro punto di vista era necessaria. Il nostro obiettivo resta quello di raggiungere i traguardi prefissati per la stagione – e per questo servono le migliori condizioni possibili, a tutti i livelli e in tutta l’area sportiva. Ora si tratta di ripristinare e sfruttare pienamente queste condizioni”.

Foto: sito Leverkusen

