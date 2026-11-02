Ten Hag attacca Cristiano Ronaldo: “Dalla Juventus in poi è finito”

02/11/2026 | 11:28:14

Erik ten Hag torna a parlare di Cristiano Ronaldo e lo fa con parole molto dure. L’attuale tecnico del Twente, che ha allenato il portoghese durante la sua seconda esperienza al Manchester United, è intervenuto nel programma “Goedemorgen Eredivisie” di ESPN, soffermandosi sul rendimento di CR7 e sul momento in cui, secondo lui, avrebbe iniziato il suo declino. “Ogni grande squadra deve proteggere il suo miglior giocatore, ma anche il miglior giocatore deve fare un passo indietro per la squadra. Questo era precisamente il problema con Ronaldo”, ha spiegato l’allenatore olandese. Poi l’affondo: “Negli ultimi sette o otto anni, Cristiano semplicemente non è più riuscito a rendere. Dalla Juventus in poi è finito”. Ten Hag ha quindi chiamato in causa il Real Madrid, indicando nella gestione dei campioni uno dei punti di forza del club spagnolo. “Questa è la grande forza del Real Madrid. Sanno sempre quando separarsi dai giocatori. Capiscono quando il livello di un calciatore sta calando e lo lasciano andare in un momento in cui, agli occhi del mondo esterno, sembra ancora al massimo. Ma in realtà non riesce più a rendere davvero”, ha aggiunto.

foto: x Bayern Leverkusen