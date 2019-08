Donny Van de Beek resta all’Ajax e dovrà rinunciare, almeno per il momento, al trasferimento al Real Madrid. A darne l’annuncio è stato direttamente il tecnico dei lancieri Erik Tan Hag: “Credo che Donny rimarrà all’Ajax in questa stagione. Per me è scontato, altrimenti sarei già stato avvertito della sua possibile partenza da Marc Overmars”.

Foto: echo.nl