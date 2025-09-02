Ten Hag: “Al Leverkusen mancata la fiducia necessaria, non mi è stato concesso tempo”

02/09/2025 | 17:01:27

Ten Hag commenta l’esonero dal Bayer Leverkusen: “Un allenatore merita tempo e fiducia per costruire un nuovo progetto, imprimere il proprio stile e lasciare il segno. Quest’estate sono partiti giocatori chiave che avevano contribuito ai successi passati. La dirigenza non mi ha concesso né il tempo né la fiducia necessari, e ho avuto la sensazione che il rapporto non si basasse su una reale fiducia reciproca. Grazie ai nostri sostenitori per il calore e la passione, auguro alla squadra e allo staff tecnico il meglio per il resto della stagione” le parole riportate da Bild.

Foto: sito Bayer Leverkusen