Ten Hag accoglie Quansah: “Congratulazioni per aver battuto i tedeschi”

02/07/2025 | 20:30:57

Dopo una stagione da incorniciare con il Liverpool e la recente conquista dell’Europeo Under 21, Jarell Quansah è pronto per una nuova sfida in Bundesliga con la maglia del Bayer Leverkusen. Il difensore è stato accolto anche dal nuovo allenatore del Bayer, Erik ten Hag, che riferendosi alla finale dell’Europeo, ha detto al suo nuovo giocatore: “Congratulazioni per la vittoria! E per aver battuto i tedeschi! Bravo!”.

Foto: Instagram Bayer