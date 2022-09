ten Hag: “Abbiamo giocato la miglior partita da quando sono qui. La strada è quella giusta”

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato a Sky Sports sulla bella vittoria contro l’Arsenal, la quarta di fila dei Red Devils, dopo il difficile inizio.

Queste le sue parole: “Ho pensato che i primi 10 minuti fossero i migliori che abbiamo giocato finora in questa stagione. Ma dopo il gol annullato all’Arsenal siamo peggiorati. Ma oggi siamo stati una buona squadra, con un buono spirito di squadra, l’Arsenal ha creato occasioni ma abbiamo segnato grandi gol, siamo stati ottimi in contropiede. Avremmo potuto fare ma non siamo collaudati come loro. Quando lo saremo, avremo meglio il controllo del gioco: sarà un duro lavoro, ma possiamo migliorare”.

Sugli avversari: “L’Arsenal ha giocato bene ma abbiamo difeso bene, non ho mai avuto la sensazione che ci avrebbero battuto. Si muovevano bene ma abbiamo difeso come squadra con tutti e 11 i giocatori. Possiamo avere un pressing e un’organizzazione migliori, possiamo controllare il gioco di più, possiamo essere migliori nel possesso palla. Non stiamo insieme da molto quindi ci lavoreremo su”.

Foto: twitter Champions