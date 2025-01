Michael Folorunsho si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Come anticipato, il centrocampista è arrivato in questi minuti alla stazione di Santa Maria Novella per muovere i primi passi della sua avventura viola. Come abbiamo raccontato, l’operazione è andata in porto con la formula del prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, più uno di bonus.

Foto: sito figc