Telles elimina la Roma: il Porto passa 3-1 dopo i supplementari. VAR decisivo

La Roma saluta la Champions League agli ottavi di finale. Giallorossi sconfitti 3-1 dopo i supplementari in casa del Porto dopo aver vinto 2-1 all’Olimpico, condannati da un penalty assegnato col VAR ai lusitani che consente ai lusitani di staccare il pass per i quarti. Termina ancora una volta contro il Porto, dunque, l’avventura in Champions della Roma, protagonista di una prestazione di cuore e orgoglio. Decisivo il calcio di rigore trasformato dall’ex Inter Alex Telles al 117′, concesso per fallo di Florenzi visionato al VAR. Nei minuti regolamentari gol di Soares, De Rossi e Marega, ai supplementari Dzeko si divora due gol, poi nel finale proteste giallorosse per un presunto fallo in area su Schick. Al Do Dragao fa festa il Porto, la Roma è fuori dalla Champions.

Foto: Twitter ufficiale Porto