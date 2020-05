Telles, da meteora dell’Inter ai rumors portoghesi sul Psg. I dettagli

Da meteora dell’Inter a possibile rinforzo estivo del Psg. Alex Telles ha un contratto in scadenza nel 2021 con il Porto e – ormai da mesi – non sembrano esserci margini per il rinnovo. Ecco perché sulle tracce del laterale classe 1992 ci sono diversi club, con i Dragoes che vorrebbero evitare di perderlo a parametro zero tra poco più di un anno e avrebbero aperto alla cessione. In particolare, stando a quanto riferiscono i colleghi di O Jogo, il Paris Saint-Germain sarebbe molto vicino dal chiudere l’affare per il terzino brasiliano. L’accordo – stando alle informazioni raccolte dal quotidiano lusitano – potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Foto: AS