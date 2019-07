Telenovela Veretout: priorità Milan, la Roma che spera di ribaltare. I tempi…

Ogni trattativa può assomigliare a una telenovela: magari non lunga come quella che ha portato Nicolò Barella all’Inter, ma di sicuro per Jordan Veretout dobbiamo portare ancora un po’ di pazienza. Il centrocampista francese ha lasciato il ritiro di Moena, non parteciperà alla tournée con la Fiorentina, presto arriveremo alla soluzione. Non obbligatoriamente prima di lunedì o martedì prossimi, ve lo diciamo in anticipo, fermo restando che poi le cose si possono sbloccare in dieci minuti già in questo weekend. La sintesi della giornata: il Milan è fortemente nella testa del calciatore, la Roma non vuole arrendersi. Il club rossonero ha fatto una proposta da 18 milioni più bonus, ha provato a inserire Biglia nella trattativa, la Fiorentina ha detto “no, grazie”. I giallorossi si sono attestati più o meno sulle stesse cifre, più o meno. Ma tutti hanno necessità di pensarci ancora: il Milan, che considera Veretout una priorità, per lo scrupolo di qualche esubero da fare; la Roma perché sta intervenendo pesantemente sul reparto difensivo. L’ulteriore aggiunta di un milione o due di bonus può fare la differenza, si troverebbe la definitiva quadratura semplicemente perché la Fiorentina è scesa rispetto ai 25 milioni iniziali. Veretout scalpita per il Milan, la Roma scalpita per poter sorpassare: non servono interpretazioni, occorre solo pazienza.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina