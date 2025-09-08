Tel: “L’esclusione dalla lista Champions è una delusione, avrei voluto esserci”

08/09/2025 | 15:02:29

Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi della clamorosa esclusione di Tel dalle liste UEFA da parte del tecnico Frank. Dopo il trasferimento estivo, il giocatore sta trovando poco spazio al Tottenham. Dopo alcuni giorni, il talento scuola Bayern Monaco si è così espresso a Ouest-France: “Quando non sei incluso in una lista fa male, è ovvio. Sono una persona che rimane abbastanza positiva a prescindere. Credo di aver lavorato molto sull’aspetto mentale. Oggi è una delusione: avrei voluto esserci. Ma è una scelta dell’allenatore e non si può fare altro che rispettarla e lavorare per rispondere nel modo migliore possibile. È la mia prima vera lunga stagione, perché l’anno scorso ero arrivato solo per sei mesi in prestito. Voglia di andare via? Ho un contratto con il Tottenham e farò del mio meglio per giocare, semplicemente”.

Foto: Instagram Tottenham