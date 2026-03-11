Tel: “Kimmich? È come un soldato, ha una mentalità incredibile”

11/03/2026 | 11:50:41

L’attaccante del Tottenham, Mathys Tel, ha concesso un’intervista al programma YouTube “Zack en roue libre“. Queste le sue parole:

“Quello che mi ha impressionato di più al Bayern è stato Kimmich. Fin dal primo giorno mi ha messo sotto pressione riguardo alla mentalità che dovevo avere. Mi ha detto: ‘Fai quel passaggio sul serio!’. E dopo posso dire che l’ho fatto davvero sul serio. Kimmich è come un soldato. Ha una mentalità incredibile. Mi ha ispirato enormemente in questo senso”.

Foto: X Tottenham