Tel: “Il Tottenham è perfetto per me. Felice di essere rimasto”

24/07/2025 | 21:45:26

Ai microfoni di Sky Sport UK è intervenuto Mathys Tel, attaccante classe 2005 che dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi della stagione al Tottenham – con cui ha vinto l’Europa League – è stato riscattato dagli Spurs per 50 milioni dal Bayern Monaco. Del trasferimento ha parlato il giocatore: “Questo progetto è grandioso per me. Nei sei mesi trascorsi al Tottenham i miei compagni, i tifosi, tutto è stato fantastico. Ho apprezzato molto il tempo trascorso qui e nella mia testa c’era solo la volontà di rimanere ad aiutare il club ad avere tutto il successo che merita”.