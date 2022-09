TEL, IL PIU’ GIOVANE A SEGNARE NELLA STORIA DEL BAYERN

Nonostante la delusione per il pareggio arrivato nel finale con lo Stoccarda, quella di ieri è stata una giornata storica per il Bayern Monaco, grazie al suo nuovo talento, Mathys Tel, che è entrato nella storia leggendaria del club bavarese.

Il giovane attaccante, 17 anni e 136 giorni, è il più giovane a segnare in Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco, oltre ad essere il più giovane di sempre ad aver esordito in campionato con il club bavarese.

Con la rete dell’1-0 allo Stoccarda, tra l’altro, la sua prima ufficiale tra i professionisti, Tel diventa anche il quarto marcatore più giovane di sempre in Bubdesliga, di tutti i tempi, dietro solo a Moukoko del Borussia Dortmund, che ha segnato a 16 anni e 28 giorni nel dicembre 2020. Davanti a lui anche Florian Wirts, stella del Bayern Leverkusen, che ha segnato, sempre nel 2020, il suo primo gol a 17 anni, 1 mese e 3 giorni. E sul podio c’è anche Nuri Sahin, del Borussia, che nel 2005, con i suoi 17 anni e 2 mesi, per 15 anni aveva messo il record della rete più giovane della Bundesliga. Al quarto posto si pone Tel, il più giovane della storia del Bayern.

Il Bayern Monaco ha ufficializzato a fine luglio l’acquisto del giovanissimo attaccante, un potenziale crack per il futuro, acquistato dal Rennes per 20 milioni come cifra base, ma con i vari bonus, alcuni dei quali anche abbastanza semplici da raggiungere, la cifra può arrivare anche a 40 milioni.

Insomma, per un 17enne, che vantava fino a luglio, solo 7 presenze tra i professionisti, è una cifra mostruosa. Ma i dirigenti del Bayern sono certi, il gioco vale la candela. Poche apparizioni sono bastate al Bayern per innamorarsi del francesino, classe 2005.

Poco da raccontare come carriera, Tel nasce a Sarcelles il 27 aprile 2005. La sua passione per il calcio lo ha visto subito aggregato a settori giovanili importanti. Ha frequentato il centro di formazione del Paris FC, in seguito si è unito all’INF Clairefontaine, dove è rimasto per 3 stagioni, giocando nel frattempo con Aubervilliers e Montrouge 92, prima di trasferirsi in Bretagna, al Rennes nel 2020.

Primo anno nelle giovanili, con Tel che stupisce subito per le qualità fisiche e tecniche, con il tecnico del Rennes che lo inizia già a convocare a 16 anni in prima squadra. Debutta in prima squadra il 15 agosto 2021 in occasione dell’incontro di Ligue 1 vinto 5-1 contro il Brest. A soli 16 anni e 110 giorni diventa il giocatore più giovane ad aver mai giocato col Rennes, battendo il record precedente detenuto da Eduardo Camavinga, un altro che è già stato ingaggiato, a suon di milioni, la scorsa estate, da un altro top club, il Real Madrid.

Pochi giorni dopo firma il suo primo contratto da professionista con il club bretone, con cui, nell’arco della stagione, si alterna tra giovanili e prima squadra. 7 le presenze tra Ligue 1 e coppa di Francia, senza trovare la gioia del gol. Gol che invece segna a raffica nel Bretagne, squadra B del Rennes, impegnata in terza serie francese, con 6 gol in 6 partite.

Tre gol in 2 presenze nella Coupe Gambardella, una sorta di Torneo di Viareggio francese, e altri gol nella Uefa Youth League. E anche con la Nazionale francese Under 17, 7 gol in 6 presenze. Insomma, con i pari età, Tel ha fatto vedere di non avere rivali, dimostrando però anche personalità con i big, senza però ancora trovare la prima rete ufficiale in Francia.

Tel è nato come difensore centrale prima del suo arrivo al Rennes, in seguito è stato spostato di ruolo grazie alle sue qualità tecniche, dotato di intensità e velocità, che gli permettono di giocare in qualsiasi ruolo di movimento, ovviamente prediligendo l’attacco, dove il Bayern lo ha schierato. Salta l’uomo con impressionante facilità, crea superiorità, deve migliorare con il tiro e la visione di gioco. Ma ricordiamo, ha soli 17 anni.

Alto 1,83 m, agisce da prima punta ma può allargarsi per interpretare il ruolo di ala d’attacco in un tridente. “Un giorno segnerà 40 gol a stagione” ha detto di lui il tecnico del Bayern, Nagelsmann. Un acquisto, quindi, avvallato in pieno dall’allenatore già incantato dal 17enne di cui avrà avuto ampia descrizione dal sempre impeccabile reparto scouting del club tedesco. È il minorenne più pagato nella storia del club, non che il quarto acquisto più caro in assoluto per i bavaresi, insomma, un investimento a peso d’oro, se si può dire.

In Francia lo accostano ad Henry o al nuovo Mbappé, in effetti le movenze sono quelle. Il Bayern si è assicurato un fenomeno, un autentico fuoriclasse del futuro, che è comunque già entrato nella storia del Bayern, per essere il più giovane ad esordire e a segnare in Bundesliga. Il Rennes, dopo Camavinga, sforna un nuovo talento, destinato a far parlare di se, per ora per essere il più giovane, presto, per essere uno dei fuoriclasse del futuro.

