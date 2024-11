Teixeira (presidente Santos): “Neymar? Non creiamo aspettative con i se, dobbiamo aspettare”

Grazie a una vittoria per 2-0 contro il Coritiba nel 36° turno della Série B brasiliana, il Santos, ora in testa alla classifica, ha assicurato il ritorno in Serie A nel 2025. Il presidente Marcelo Teixeira, come riportato da Globo Esporte, ha risposto in merito alla possibilità di riportare Neymar al club, pur affermando di non voler creare aspettative, ha ammesso di aver avuto conversazioni approfondite con la famiglia del giocatore: