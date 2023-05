teh Hag: “Felici della qualificazione in Champions. Non era semplice”

Il Manchester United ha battuto il Chelsea 4-1 e ha strappato il pass per la prossima Champions League. Il tecnico Erik ten Hag, ha parlato del traguardo conquistato a Sky Sports.uk: “Siamo in Champions League, non era un obiettivo facile da raggiungere in questa Premier dove ci sono tante squadre competitive. Oggi volevamo i tre punti e lo abbiamo dimostrato con un atteggiamento vincente. Il Chelsea ha giocatori eccezionali ma in contropiede siamo stati davvero bravi e pericolosi”.

Sulle prossime gare: “Alla fine abbiamo segnato quattro gol, ma potevano essere di più. Ora possiamo chiudere al terzo posto, è importante mantenere la concentrazione alta e non subire infortuni. L’ultima sarà una partita importante, vogliamo vincerla”.

Foto: Instagram Manchester United