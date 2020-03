Tegola Watford: stagione finita per Deulofeu

Una brutta tegola per il Watford, arrivata a seguito dall’infortunio patito da Gerard Deulofeu nel corso del match con il Liverpool vinto per 3-0. Gli esami strumentali hanno evidenziato la rottura del legamento del ginocchio con lesione del menisco. Stagione praticamente finita per l’attaccante spagnolo sempre in campo nelle 28 partite di Premier. Un tassello fondamentale per Javi Garcia a cui dovrà rinunciare per la parte finale di campionato.

Foto: Website FC Watford