Brutte notizie per il Manchester United in vista dell’inizio della nuova stagione. I Red Devils dovranno fare a meno di Eric Bailly per un lungo periodo dopo l’infortunio subito durante l’ultima amichevole. A confermare lo stop del difensore è lo il tecnico Solskjaer: “Eric ha subito un’operazione e starà fuori per circa 4-5 mesi”, ha detto in conferenza.

Foto: Daily Mail