Tegola Tottenham: lesione al crociato per Dragusin

Brutte notizie per il Tottenham. Dragusin, infatti, nella gara di Europa League contro l’Elfsborg ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio. L’ex Genoa, secondo il bollettino diramato dal club inglese, ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Questo il comunicato: “Possiamo confermare che Radu Dragusin verrà operato per una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Radu sarò valutato dal nostro team medico per determinare quando potrà tornare ad allenarsi”.

FOTO: Instagram Dragusin