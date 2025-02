Tegola Renato Veiga: in dubbio per l’Atalanta

Dopo il danno anche la beffa. Renato Veiga, infatti, nella gara contro il PSV Eindhoven ha riportato una lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra. Un infortunio che lo terrà fuori tra le 2 e le 3 settimane, ma come sottolinea anche la Juventus i tempi di recupero dipenderanno dalla sintomatologia. Thiago Motta, dunque, perde un altro tassello importante in un reparto che è ormai ridotto all’osso, soprattutto dopo gli infortuni di Bremer e Kalulu. La Vecchia Signora, inltre, dovrà pensare al calendario: match contro il Cagliari il 23 febbraio, con l’Empoli il 26 febbraio, con l’Hellas Verona il 2 marzo e con l’Atalanta il 9 marzo. La speranza del tecnico bianconero è di recuperare il portoghese in vista dello scontro diretto con la Dea, ma tutto rimane ancora un’incognita.

FOTO: Instagram Veiga