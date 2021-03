Tegola per l’Under21: Ricci lascia il ritiro

Tegola per l’Italia Under 21 in vista della fase finale a gironi degli Europei 2021. Samuele Ricci lascia il ritiro della Nazionale Under 21 per indisponibilità, come comunicato dalla Figc. Subito il sospetto si è riversato sul fatto che Ricci abbia contratto il Covid-19 vista la complessa situazione dell’Empoli (alle prese con un alto numero di positivi), ma ancora non vi sono conferme o smentite in tal senso. Attesa per la comunicazione del sostituto.

Foto: Twitter Empoli