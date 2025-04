Tegola per l’Atalanta: rottura del legamento crociato per Kolasinac. Stagione finita

Tegola per l’Atalanta: stagione finita per Sead Kolasinac. Il difensore ha lasciato il campo in barella durante la prima frazione di gioco al Gewiss Stadium contro il Bologna. E adesso è arrivato il comunicato del club nerazzurro:

Al termine del match contro il Bologna, Sead Kolašinac è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro.

Nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto a ulteriore valutazione clinico-specialistica per definire il successivo e idoneo iter.

Foto: sito Atalanta