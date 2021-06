Tegola per la Repubblica Ceca: si ferma il capitano Darida

Alla vigilia degli ottavi di finale tra Olanda e Repubblica Ceca, il capitano ceco Vladimír Darida ha saltato l’allenamento a causa di un infortunio subito venerdì. A comunicarlo è stata la sua federazione. La sua partecipazione alla partita di domani è a rischio. “Il capitano ceco Vladimír Darida ha saltato l’allenamento pre-partita di oggi a causa di un infortunio. La nostra squadra di fisioterapisti si prenderà cura di lui, la sua partecipazione alla partita degli ottavi di finale di EURO2020 di domenica contro l’Olanda si deciderà in seguito”.

The Czech captain Vladimír Darida missed the pre-match training session today due to an injury from Friday. Our physio team takes care of him, his participation in Sunday’s #EURO2020 Round of 16 match against the Netherlands will be decided later. https://t.co/sO5nRsudVl

— Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 26, 2021