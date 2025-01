Tegola per Gasperini. Scalvini dovrà operarsi alla spalla. Tempi di recupero lunghi

Tegola in casa Atalanta. Giorgio Scalvini è stato sottoposto a nuovi accertamenti alla spalla, dopo l’infortunio nella gara contro il Barcellona. L’esito non è stato dei migliori. Infatti, il difensore dovrà operarsi alla spalla. Scalvini, dopo l’intervento, ci metterà circa 3 mesi per tornare a disposizione di Gasperini. Se l’esito sarà confermato la stagione è praticamente finita per il difensore italiano, davvero molto sfortunato.

Foto: Instagram Scalvini