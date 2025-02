Tegola Lazio: preoccupano le condizioni di Castellanos

Non arrivano di certo buone notizie in casa Lazio. Nella gara contro il Napoli, infatti, Baroni è stato costretto a sostituire Castellanos a causa di un problema muscolare. Un infortunio che preoccupa soprattutto in vista delle partite che verranno. I biancocelesti dovranno vedersela il 22 febbraio contro il Venezia, il 25 con l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia e il 2 marzo giocheranno contro il Milan. Un piccolo tour de force nel quale l’argentino è una risorsa fondamentale. Adesso, però, non si dovrà far altro che attendere gli esami strumentali che daranno maggiori delucidazioni in merito all’entità del problema e ai tempi di recupero.

FOTO: Instagram Lazio