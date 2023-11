Brutte notizie in casa Juve: Weah salta anche l’Inter

Timothy Weah delude le aspettative di un ritorno questa settimana. Si tratta di un nuovo problema legato all’infortunio precedente, che lo terrà fuori dai giochi ancora per po’ di tempo. Assente per Juve-Inter, l’ex stella del Lille dovrebbe tornare solo a dicembre, ma la sua presenza è ora incerta anche per lo scontro diretto con il Napoli.

Foto: Instagram Weah