Tegola Juve: Vlahovic esce in lacrime alla mezz’ora. Entra David

29/11/2025 | 18:34:23

Era stato in dubbio in settimana, poi il recupero, la scelta di schierarlo da titolare. Alla mezz’ora la Juventus perde Dusan Vlahovic, nel corso della sfida contro il Cagliari. L’attaccante calcia a incrociare, ma al momento del tiro sente tirare e chiede il cambio. Vlahovic esce in lacrime, disperato, al suo posto entra Jonathan David. Da valutare le condizioni di Vlahovic, ma la sensazione che il 2025 del serbo sia finito.

Foto: X Juventus