Tegola Inter, Correa esce in lacrime dal campo dopo quattro minuti per un problema al flessore

La sfida di Coppa Italia contro l’Empoli non inizia nel migliore dei modi per l’Inter: dopo appena quattro minuti Correa è stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime dopo aver accusato un problema al flessore dopo un contrasto con Romagnoli.

FOTO: Instagram Correa