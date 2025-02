Tegola infortuni per il Napoli: le assenze per Conte si fanno sentire

Non è di certo un grande momento per il Napoli. Il club partenopeo, infatti, ha perso quella brillantezza che l’aveva contraddistinto fino a un paio di mesi fa. Complice anche l’addio di Kvaratskhelia, mai sostituito a dovere, la formazione azzurra sta subendo anche i colpi dei numerosi infortuni. Nonostante siano tornati Buongiorno e Spinazzola, bisogna ricordare che Conte dovrà fare a meno di due giocatori fondamentali come Neres e Anguissa, ai quali si è aggiunto anche Mazzocchi in settimana. Dunque, un’emergenza non da poco per il tecnico italiano che, nel prossimo match di campionato, dovrà vedersela contro l’Inter. Una sfida importantissima e che, almeno in parte, indirizzerà la corsa alla scudetto in questa seconda fase del campionato.

FOTO: Instagram Napoli