Tegola in casa Borussia Dortmund: il club tedesco dovrà fare a meno di Manuel Akanji almeno fino al termine del 2021. Il club ha fatto sapere che il difensore elvetico dovrà subire un piccolo intervento al ginocchio a seguito di un infortunio rimediato nel Klassiker contro il Bayern. Rientro previsto per gennaio, dopo la pausa in Bundesliga. Foto: Twitter Borussia Dortmund