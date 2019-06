Tegola Colombia, Muriel va ko: lesione al legamento collaterale

Luis Muriel saluta la Copa America. Il colombiano ha giocato appena 14′ nella gara contro l’Argentina prima di essere sostituito da Roger Martinez per infortunio. L’attaccante della Fiorentina ha riportato una lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro, come ha confermato anche il presidente della Federazione colombiana Ramon Jesurun a Win Sports. Per Muriel circa due mesi di stop.

Foto: futbolred.com