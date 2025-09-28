Tegola Belotti: lesione al crociato. La nota del Cagliari

28/09/2025 | 17:30:13

Il Cagliari ha comunicato la rottura del crociato per Andrea Belotti, la nota del club isolano: “A seguito dell’infortunio riportato ieri in gara, Andrea Belotti è stato sottoposto nella giornata odierna ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche”.

FOTO: X Cagliari