Tegola Bayern Monaco: si ferma Musiala. Problema muscolare

Piove sul bagnato in casa Bayern Monaco. Dopo i numerosi infortuni che hanno colpito il reparto arretrato di Vincent Kompany, questa sera è arrivata un’altra tegola per i bavaresi. Infatti, si è fermato Jamal Musiala. Il giovane talento del Bayern Monaco, che aveva portato in vantaggio i suoi nella trasferta sul campo dell’Augusta al 42′, è uscito al 54′ a causa di un problema ai muscoli posteriori della coscia. Al suo posto dentro Olise. Una brutta notizia per mister Kompany in vista della sfida contro l’Inter in Champions League.

Foto: Instagram Musiala