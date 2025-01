Tegola per l’Atalanta di Gasperini nella serata del match contro il Barcellona. I bergamaschi perdono Sead Kolasinac a gara in corso. Il difensore dell’Atalanta è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 55 a causa di un problema fisico. Il giocatore della Dea ha abbandonato il terreno di gioco zoppicando. Al momento non sono ancora chiarissime le sue condizioni. Seguiranno aggiornamenti.

Foto: FB Atalanta