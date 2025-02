Tegola Atalanta: Ruggeri in dubbio per Brugge

Non arrivano buone notizie in casa Atalanta. Mercoledì, alle ore 18:45, la Dea scenderà in campo contro il Club Brugge nel match valido per l’andata dei playoff di Uefa Champions League. Una sfida insidiosa, ma sicuramente alla portata del club nerazzurro. A preoccupare Gasperini, però, sono le tante assenze, con Ruggeri che è in forte dubbio in vista della partita europea. Il terzino, infatti, non ha preso parte all’allenamento odierno a causa di un’influenza e la sua presenza mercoledì, almeno per il momento, rimane un’incognita importante per il tecnico italiano.

FOTO: Instagram Ruggeri