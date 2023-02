Tedesco si presenta: “Non richiamerò Hazard. Mi adatterò ai giocatori, vedremo se giocare a 3 o a 4”

Il nuovo CT del Belgio, Domenico Tedesco, si è presentato rilasciando la prima intervista ufficiale. Il tecnico italo-tedesco, ex Lipsia, guiderà i Les Diables Rouges almeno fino al 2024. Alcune parole del selezionatore: “L’obiettivo è qualificarsi a Euro 2024. Non sarà facile, ma abbiamo una squadra talentuosa per riuscirci. Nelle ultime settimane ho guardato la Jupiler Pro League e devo ammettere che ci sono molti giovani talenti. Ho intenzione di adattarmi ai miei giocatori. L’importante è l’approccio quando abbiamo palla e quando dobbiamo riconquistarla. Poi vedremo se giocheremo con tre o quattro difensori. Sarà definito dopo, ma è meno importante”.

Hazard: “Quando un giocatore prende la decisione di ritirarsi dalla Nazionale è perché ha le sue ragioni. Non lo richiamerò”.

Foto: sito ufficiale Royal Belgian Football Association